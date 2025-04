Genovatoday.it - Autismo, in Liguria quasi 3.000 persone con questa diagnosi

Insonotremila leche hanno ricevutodi. Domani, mercoledì 2 aprile, in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza dell', sono previste iniziative speciali anche a Genova.L’obiettivo è sensibilizzare le istituzioni e i cittadini per.