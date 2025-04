Oasport.it - Attraverso le Fiandre 2025: Mads Pedersen a caccia di una nuova vittoria verso la Ronde

Domani l’ultima classica pre. Appuntamento con l’edizione numero 79 della Dwars door Vlaanderen, l’le. Andiamo a scoprire nel dettaglio percorso, favoriti e ambizioni degli italiani.PERCORSOPrima grande differenza rispetto all’edizione passata è l’eliminazione dello storico Kanarieberg con la discesa che lo precede, ritenuta dagli organizzatori molto pericolosa dopo la caduta dell’anno scorso. Il nuovo percorso dell’lepartirà da Roeselare e terminerà dopo 184,1 chilometri a Waregem. Si dovranno affrontare sette tratti in pavé e dieci muri. La prima difficoltà sarà il muro di Volkegemberg posto a circa 68 chilometri dalla partenza. Da quel momento non ci saranno pause e si affronterà subito anche il primo tratto in pavé (Holleweg). I muri di Berg Ten Houte e di Knokteberg si ripeteranno due volte nel percorso prima dell’ultima salita di Nokere a circa 10 chilometri dall’arrivo.