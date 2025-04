Oasport.it - Attraverso le Fiandre 2025: la startlist e chi parteciperà. Mads Pedersen a caccia di un altro successo

Ultimo antipasto prima della Ronde di domenica. Domani in scena da Roeselare a Waregem l’edizione numero 79 dellale, nota anche come Dwars door Vlaanderen. Non mancano al via le stelle: occhi puntati soprattutto sugià dominatore della Gand-Wevelgem che va adi un’altra vittoria prima di lanciarsi verso ildove proverà a giocare il ruolo dell’antagonista. Occhio anche ad un Wout van Aert che sta provando a trovare la condizione migliore. In casa Italia presenti Jonathan Milan ed Alberto Bettiol.Andiamo a scoprire l’elenco dei partecipanti.LETEAM VISMA LEASE A BIKE1 JORGENSON Matteo2 VAN AERT Wout3 BENOOT Tiesj4 HAGENES Per Strand5 AFFINI Edoardo6 VAN BAARLE Dylan7 ZINGLE AxelINTERMARCHÉ-WANTY11 GIRMAY Biniam12 MARIT Arne13 BRAET Vito14 VAN SINTMAARTENSDIJK Roel15 PAGE Hugo16 REX Laurenz17 VAN DER HOORN TacoLIDL-TREK2122 MILAN Jonathan23 STUYVEN Jasper24 THEUNS Edward25 SKUJINS Toms26 KIRSCH Alex27 DECLERCQ TimLOTTO31 SEGAERT Alec32 BERCKMOES Jenno33 GRIGNARD Sébastien34 GIDDINGS Joshua35 DE SCHUYTENEER Steffen36 LIVYNS Arjen37 VAN MOER BrentGROUPAMA – FDJ41 KÜNG Stefan42 ASKEY Lewis43 BYSTRØM Sven Erik44 JACOBS Johan45 LE GAC Olivier46 MADOUAS Valentin47 RUSSO ClémentUAE TEAM EMIRATES XRG51 WELLENS Tim52 BARONCINI Filippo53 MOLANO BENAVIDES Juan Sebastian54 NARVAEZ PRADO Jhonatan55 POLITT Nils56 ALVES OLIVEIRA Rui Filipe57 BJERG Mikkel NorsgaardALPECIN-DECEUNINCK61 PHILIPSEN Jasper62 DEL GROSSO Tibor63 GAZE Samuel64 BAYER Tobias65 GROVES Kaden Alexander66 MEURISSE Xandro67 RICKAERT JonasXDS ASTANA71 BETTIOL Alberto72 FEDOROV Yevgeniy73 ROMELE Alessandro74 BALLERINI Davide75 KANTER Max76 TEUNISSEN Mike77 TONEATTI DavideUNO-X MOBILITY81 KRISTOFF Alexander82 JANSEN Amund Grøndahl83 HOELGAARD Markus84 RESELL Erik Nordsaeter85 SKAARSETH Anders86 TILLER Rasmus NOR87 WÆRENSKJOLD SørenEF EDUCATION-EASYPOST91 POWLESS Neilson92 ASGREEN Kasper93 ALBANESE Vincenzo94 DOULL Owain95 HONORÉ Mikkel Frølich96 MIHKELS Madis97 VALGREN MichaelRED BULL-BORA-HANSGROHE101 VAN POPPEL Danny102 MULLEN Ryan William103 MACIEJUK Filip104 MEEUS Jordi105 PITHIE Laurence106 VAN DIJKE Mick107 VAN DIJKE TimINEOS GRENADIERS111 SHEFFIELD Magnus112 FOSS Tobias Svendsen113 TARLING Joshua Michael114 JUNGELS Bob115 TURNER Ben116 WATSON Samuel117 SWIFT ConnorARKEA-B&B HOTELS121 MOZZATO Luca122 DEMARE Arnaud123 CAPIOT Amaury124 EPIS Giosuè125 LOZOUET Léandre126 SCOTSON Miles127 THIERRY PierreCOFIDIS131 FRETIN Milan132 COQUARD Bryan133 DE GENDT Aime134 MAISONOBE Sam135 RENARD Alexis136 ROBEET Ludovic137 TOUZE DamienSOUDAL QUICK-STEP141 MERLIER Tim142 LAMPAERT Yves143 MAGNIER Paul144 RACCAGNI NOVIERO Andrea145 EENKHOORN Pascal146Phillip Casper147 VAN LERBERGHE BertMOVISTAR TEAM151 GARCIA CORTINA Ivan152 AULAR SANABRIA Orluis Alberto153 CIMOLAI Davide154 MORO Manlio155 NORSGAARD Mathias Sunekær156 MILESI Lorenzo157 SERRANO RODRIGUEZ GonzaloQ36.