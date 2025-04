Ilrestodelcarlino.it - Atti persecutori, undici denunce. Due casi di abuso di recente

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nel 2024 sono state 11 leper ‘’ presentate al Commissariato di Senigallia a seguito delle quali sono stati emessi nove ammonimenti per stalking. "Quella dell’ammonimento è una misura che funziona" spiega Cesare Capocasa, Questore di Ancona. Sono invece stati 4 idi maltrattamenti in famiglia con altrettanti provvedimenti adottati. Il 2025 si è aperto con duedi violenza di genere: sono state due le donne che hanno chiesto l’intervento della Polizia dopo aver subito violenza. Lesi attestano nelle Marche attorno al 6-7%, un dato basso ma in lievissima crescita negli ultimi anni. Numerose anche le campagne di sensibilizzazionevate dalla Polizia sulla violenza di genere. L’ultimo caso risale a pochi giorni fa: giovedì scorso il 48enne senigalliese Gianluca Romita ha ucciso la moglie 37enne Laura Papadia.