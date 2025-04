Frosinonetoday.it - Attesa per il bilancio di previsione, Psi: "Voteremo no"

Leggi su Frosinonetoday.it

Sale l'per ildiche arriverà in aula domani, 2 aprile. La sensazione netta è che ilverrà approvato, ma non con i precedenti numeri. Sono tanti infatti i consiglieri che voteranno no. Tra questi anche i socialisti che, tramite una nota, hanno spiegato la loro.