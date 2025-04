Lanazione.it - Attenti alle truffe, giovedì 3 aprile ore 21.00 primo incontro presso il Circolo di Castroncello

Arezzo, 12025 –ore 21.00ildi. Al via la campagna informativa sul tema delle. Ilè previsto perore 21.00ildi. Lesono un fenomeno molto diffuso e prendono di mira soprattutto le persone fragili o anziane, lasciando in loro dei segni indelebili. Oltre al danno economico e al trauma psicologico dell’invasione del proprio spazio, le vittime subiscono, infatti, anche il senso di colpa di essere stati raggirati. I truffatori approfittano proprio della sensibilità emotiva e della fragilità fisica degli anziani per conquistarne la fiducia, con i metodi più disparati. “Il tema della sicurezza è centrale per l’amministrazione comunale che periodicamente organizza, insiemeForze dell’Ordine, questi incontri su tutto il territorio” spiega l’assessoreFrazioni, Alessandro Concettoni.