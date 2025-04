Oasport.it - ATP Houston 2025, Garin sfiderà Paul. Al secondo turno anche Kovacevic e Brooksby

Si è alzato il sipario sull’ATP 250 dicon alcuni match del primoin uno dei tornei che segna l’inizio della stagione sul rosso. Sarà il cileno Cristianil prossimo avversario di Tommy, testa di serie numero uno. Il tennista sudamericano ha sconfitto in due set lo svizzero Alexander Ritschard con il punteggio di 6-3 6-4.Una giornata positiva per i tennisti di casa, cominciata con la vittoria di Jenson, che prosegue la sua rinascita sportiva dopo i 18 mesi di squalifica. L’americano, crollato oltre la 500esima posizione del ranking, ha superato il giapponese Taro Daniel con un duplice 6-4 e se la vedrà con il cileno Alejandro Tabilo, testa di serie numero 3.Nel derby a stelle e strisce tra Axel Michelsen e Learner Tien è il primo ad avere la meglio con una netta vittoria per 6-4 6-2.