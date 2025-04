Oasport.it - ATP Bucarest 2025, Luca Nardi subito fuori: secca sconfitta con Fucsovics

Leggi su Oasport.it

Si interrompe sul nascere il cammino dinel main draw dei Tiriac Opendi tennis, torneo di categoria ATP 250 in corso sulla terra battuta outdoor di, in Romania: l’azzurro cede all’esordio al magiaro Marton, che si impone con lo score di 6-3 6-1 in un’ora ed otto minuti di gioco. Per l’ungherese agli ottavi ci sarà la sfida contro il numero 7 del seeding, l’argentino Mariano Navone.Nel primo set l’azzurro riesce a mettere in difficoltà l’avversario al servizio nel quarto game, quando il magiaro si ritrova sotto 15-40, macon 4 punti consecutivi si cava d’impaccio dalla situazione. Dopo il 3-2 in favore diinizia un altro match, con l’ungherese che sale in cattedra e l’azzurro che esce mentalmente dal campo e scivoladalla partita. Con quattro game consecutivi, ed un parziale di 16 punti a 5, infatti, il magiaro strappa per due volte la battuta a, per poi chiudere sul 6-3 in 37 minuti.