Atp | a Marrakech avanza Bellucci Nardi fuori a Bucarest

Leggi su Sportface.it

Mattiaal secondo turno dell’Atp 250 di(Marocco). Il tennista azzurro interrompe la striscia di quattro sconfitte consecutive al primo turno (Atp 500 Acapulco, qualificazioni Masters 1000 Indian Wells, Challenger 175 Cap Cana, Masters 1000 Miami) e batte con un doppio 6-4 Pavel Kotov. Partita che nascondeva non poche insidie per, che dall’altra parte della rete aveva il semifinalista della scorsa edizioni. Nonostante il bisogno di confermare, o quantomeno avvicinare, il risultato del 2024 da parte del russo, buona prova da parte del classe 2001 di Busto Arsizio. Match condotto dall’inizio alla fine e ritorno meritato al successo dopo quasi due mesi. Dopo l’exploit nell’Atp 500 di Rotterdam, dove arrivarono le vittorie stellari su Medvedev e Tsitsipas, erano arrivate solo sconfitte per il tennista lombardo, che al secondo turno se la vedrà con un qualificato che uscirà dalla sfida tra Federico Coria e Pierre Hugues Herbert.