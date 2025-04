Oasport.it - Atletica, i convocati dell’Italia per gli Europei di corsa su strada: Nadia Battocletti prova una nuova avventura

Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di, ha diramato le convocazioni per glidisu, che si disputeranno nel weekend del 12-13 aprile a Bruxelles e Lovanio. Le località del Belgio ospiteranno la prima edizione di questa manifestazione, a cui il Bel Paese si presenterà con una delle sue stelle più luminose.ha infatti deciso di onorare l’impegno: l’argento sui 10.000 metri alle Olimpiadi di Parigi, nonché Campionessa d’Europa su 5000, 10000 e nel Cross, gareggerà sui 10 km. Impegno sull’asfalto per la fuoriclasse trentina, primatista italiana della specialità con il crono di 31:19 siglato lo scorso anno. Al via ci saranno 22 azzurri (12 uomini e 10 donne), tra cui spiccano anche altri nomi di lusso.Yohanes Chiappinelli (primatista italiano di maratona) si cimenterà sulla mezza maratona insieme a Pietro Riva (argento continentale di specialità) e Pasquale Selvarolo.