Baritoday.it - Associazione mafiosa per traffico di droga e reati contro il patrimonio: blitz della Finanza, raffica di arresti

Leggi su Baritoday.it

Un'operazione dei finanzieri del Comando provinciale di Bari è in corso da questa mattina nel Barese. Sono in tutto 22 le misure cautelari in corso di esecuzione, a contrasto di un’a delinquere di stampo mafioso dedita aldi sostanze stupefacenti e a delittila.