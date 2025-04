Laprimapagina.it - Assisi. Premio FEGE: Fra Giulio celebra la comunicazione come strumento di bellezza e amicizia

Leggi su Laprimapagina.it

Fra, direttore dell’Ufficiodella Basilica di San Francesco e portavoce della comunità francescana, ha recentemente ricevuto il(Festival Editoria e Giornalismo Emergente) a Terni, un riconoscimento chel’impegno nell’ambito dellae del giornalismo emergente. Questorappresenta non solo un’onorificenza, ma anche un’importante opportunità per condividere un messaggio di speranza e di connessione, ispirato dall’esempio di San Francesco e di Papa Francesco. Lo scrive in una nota la Custodia Generale del Sacro Convento di San Francesco dei Frati Minori Conventuali.In una dichiarazione entusiasta, la Custodia sottolineaquestoa Frasia l’occasione per rilanciare l’importanza dellamezzo per creare legami autentici tra le persone.