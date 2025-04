Leggo.it - Assegno Unico aprile 2025, quando arriva l'accredito. Il calendario completo dei pagamenti Inps, dall'Adi alla Naspi

Leggi su Leggo.it

Se per l'e universale per i figli a carico di marzo era stato necessario aspettare qualche giorno in più, perl'dovrebbere tra il 18 e il 20 del.