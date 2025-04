Ilgiorno.it - Assegno unico al ribasso per errore: madre di un ragazzo disabile insegue l’Inps da 5 mesi

Milano, 2 aprile 2025 –da cinque, per l’esattezza da novembre del 2024. E sempre per segnalare lo stesso: l’importo dell’non è pari a quello che dovrebbe ricevere perché non include la maggiorazione per la presenza, in famiglia, di una persona non autosufficiente. Uncheha ammesso di aver compiuto, come si può leggere nelle mail. Ma nonostante questo si è sempre punto e a capo. L’involontaria protagonista di questa telenovela è Giuseppina Rubbuano,di David, undi 14 anni con una disabilità gravissima alla quale concorrono la sindrome di Down e lo spettro autistico. David non è autosufficiente, da qui la maggiorazione dell’alla quale ha diritto la sua famiglia. “Una maggiorazione ad intermittenza” l’ha ormai ribattezzata Giusy.