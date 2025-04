Ilgiorno.it - Assalto alla rete dei padroni della droga: 45 arresti. Il traffico che dal Sud America portava a Brescia e i legami con la mafia

– Uninternazionale dial cui centro nevralgico c’era. È questo il giro che la polizia, con il coordinamentoDirezione distrettuale antiprocura di, ha sgominato eseguendo 45 misure cautelari nell’ambito di un’ampia operazione contro il narcoe le organizzazioni criminali. Di queste, 30 indagati sono stati condotti in carcere, 12 sono stati posti aglidomiciliari, mentre per altri tre sono state disposte misure restrittive alternative. L’indagine ha portato anche all'esecuzione di numerose perquisizioni su vasta scala. I provvedimenti riguardano cittadini italiani, albanesi e nordafricani, residenti in diverse province italiane tra cui, Reggio Calabria, Catanzaro, Napoli, Palermo, Roma, Milano, Foggia, Cosenza, Ragusa, Trapani, Mantova, Cremona, Pavia, Chieti, Bolzano e Biella.