Assalto a Le Pen | di nuovo sotto inchiesta

La magistratura francese ha aperto unfascicolo sulla leader del Rassemblement National francese, Marine Le Pen, in merito a un presunto reato di minaccia ai giudici: è quanto riporta l'Agence France Presse citando fonti vicine all'. Le Pen è stata condannata ieri insieme ad otto europarlamentari del suo partito a quattro anni di carcere (due con la condizionale) per appropriazione indebita, oltre a una pena di cinque anni di ineleggibilità che di fatto la esclude dalle prossime presidenziali del 2027. La presidente del tribunale di Parigi che ha deciso la condanna è stata messaprotezione della polizia dopo aver ricevuto numerose minacce. Insomma, l'giudiziario sulla leader del RN ormai è completo. Di fatto, dopo il verdetto di ieri che ha scatenato un terremoto politico in Francia, ecco che i magistrati la mettono dinel mirino.