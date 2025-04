Torinotoday.it - Askatasuna, Salvini sulla sentenza: "Solidarietà alla polizia che presidia il cantiere Tav dai delinquenti"

Leggi su Torinotoday.it

“Ho espresso la miaa donne e uomini in divisa che ogni giorno difendono Torino e il Piemonte che in 300 sono are i cantieri della Tav dagli attacchi di criminali e. Più di questo non posso fare”, a dirlo Matteo, ministro dei trasporti oggi – martedì 1.