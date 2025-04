Nuovasocieta.it - Askatasuna, i giudici affossano il teorema della Procura: non è associazione a delinquere

L’accusa dia delinquere “non sussiste” e degli 88 anni di carcere richiesti da magistrati ne sono stati inflitti solo 21 (la pena più alta 4 anni e 9 mesi, la più bassa cinque mesi), con 18 condanne e 10 assoluzioni. Hanno di che festeggiare i militanti del centro socialedopo la sentenza del maxi processo che vedeva imputati 28 persone per diversi episodi di violenza e disordini in città e ai cantieri Tav in Valsusa. Mentre crolla il castello accusatoriodi Torino che al termine di lunghe indagini realizzate con la Digos sosteneva che nell’immobile occupato di corso Regina Margherita dal 2009 si fosse formata una vera e propria organizzazione di attivisti, che coordinava e dirigeva proteste e scontri di piazza. E invece ihanno assolto tutte le persone accusate dia delinquere “perchè il fatto non sussiste” condannando i singoli attivisti per reati come violenza privata, estorsione, rapina, sequestro di persona, resistenza a pubblico ufficiale.