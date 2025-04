Ilfattoquotidiano.it - Askatasuna, applausi e cori per gli attivisti assolti: i festeggiamenti fuori dal tribunale di Torino

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Lunghiper glidel centro socialeall’uscita dal Palazzo di Giustizia di, dove sono statidall’accusa di associazione a delinquere. Il presidio, a cui hanno partecipato circa duecento persone, era iniziato in mattinata. “Chi lotta per il bene di altre persone, della propria citta’ non puo’ essere equiparato a un delinquente”, ha detto un attivista.L'articoloper gli: idaldiproviene da Il Fatto Quotidiano.