Ascolti TV | Lunedì 31 Marzo 2025 Costanza si conferma a 4 milioni 22 8% GF chiude al 22% 269 mln

Nella serata di ieri,31, su Rai1 la seconda puntata diha interessato 4.044.000 spettatori pari al 22.8% di share. Su Canale5 la finale del Grande Fratello vinta Jessica Morlacchi (qui la cronaca minuto per minuto – qui glidi tutte le finali del GF) ha conquistato 2.690.000 spettatori con uno share del 22%. Su Rai2 Obbligo o Verità intrattiene 609.000 spettatori pari al 3.5%. Su Italia1 SpiderMan – No Way Home incolla davanti al video 1.159.000 spettatori (7%). Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 853.000 spettatori e il 5.2%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 741.000 spettatori (5.1%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 755.000 spettatori e il 3.9%. Su Tv8 il ritorno di GialappaShow ottiene 819.000 spettatori con il 4.8%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raduna 361.