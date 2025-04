Lapresse.it - Ascolti Tv ieri 31 marzo, ‘Affari Tuoi’ oltre 6.4 mln e 30.3%, ‘Grande Fratello’ 2.7 mln e 22%

Nella serata di, lunedì 312025, glitv registrano le seguenti medie: in access su Rai1 ‘Cinque Minuti’ 4.959.000 spettatori (24.6%),6.386.000 spettatori (30.3%). Su Canale5 ‘Striscia la Notizia’ 3.006.000 spettatori pari al 14.3%. Su La7 ‘Otto e Mezzo’ 1.824.000 spettatori (8.6%). Su Rai3 ‘Il Cavallo e la Torre’ 1.190.000 spettatori (5.8%), ‘Un Posto al Sole’ 1.514.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 ‘4 di Sera’ 906.000 spettatori e il 4.4% nella prima parte e 836.000 spettatori e il 3.9% nella seconda.In prima serata su Rai1 la seconda puntata di ‘Costanza’, in onda dalle 21:42 alle 23:34, ha registrato una media di 4.044.000 spettatori pari al 22.8% di share (4.102.000 e 22.9% in Total Audience). Su Canale5 la finale del Grande Fratello (dalle 21:39 alle 1:45) 2.