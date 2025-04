361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 31 marzo 2025

Bene la fictionNella serata di ieri, lunedì 31, su Rai Uno, si impone ancora la fiction Costanza con ben 4.044.000 spettatori pari al 22.8% di share.Alle spalle, la finale del Grande Fratello, si limita a 2.690.000 spettatori con uno share del 22%. Un anno fa la finale conquistava 3.039.000 spettatori, 23.9% di share e l’anno prima registrava 2.871.000 spettatori, 24% di share: ergo questa è una delle finali con meno.Su Rai2 Obbligo o Verità si ferma a 609.000 spettatori pari al 3.5%Su Italia1 SpiderMan – No Way Home non va oltre 1.159.000 spettatori (7%). Su Rai3 Lo Stato delle Cose ottiene 853.000 spettatori e il 5.2%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 741.000 spettatori (5.1%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 755.000 spettatori e il 3.9%. Su Tv8 il ritorno di GialappaShow registra 819.