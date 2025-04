Anteprima24.it - Asaps, 41 i ciclisti morti in tre mesi in Italia

Tempo di lettura: < 1 minutoSono 41 isulle stradene nei primi tredel 2025. Il precedente dato di quaranta vittime è stato aggiornato dalla stessa fonte, l’-Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale, che ha aggiunto all’elenco un uomo di 51 anni investito e ucciso da un treno mentre in bicicletta attraversava ieri i binari ad un passaggio a livello a Vedano Olona, in provincia di Varese. La Lombardia raggiunge così il Veneto, con 7 vittime, nella classifica per regioni che vede in testa l’Emilia-Romagna con 9.L'articolo, 41 iin treinproviene da Anteprima24.it.