Arturo Brachetti chi è il misterioso compagno?

Brachetti ha vissuto relazioni sia con uomini che con donne e ha sperimentato una libertà sessuale che lui stesso descrive come tipica degli anni ’70 e ’80. “È stato un periodo, peraltro felice, della mia vita. Ho fruito della vita in tutti i modi”, ha raccontato Brachetti a proposito delle sue esperienze omosessuali.Tuttavia, oggi sembra aver trovato una stabilità sentimentale: da tredici anni è innamorato, ma non ha mai rivelato l’identità del suo partner. Quando un giornalista gli ha chiesto se si trattasse di un uomo o una donna, la sua risposta è stata enigmatica: “Non glielo dico, altrimenti lo scrive”.Nonostante la sua dichiarata “genetica infedeltà”, Brachetti sembra aver trovato un equilibrio nella sua vita affettiva. Ha parlato di relazioni romantiche e platoniche che gli offrono serenità e ispirazione.