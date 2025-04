Ilgiorno.it - Arturo Artom, 10 anni di Cenacolo milanese (con 1.550 ospiti): “Pistoletto era disperato, le cene dalla mitica Fiorenza Locatelli. Ora imparo dai giovani”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – “Non chiederti cosa il tuo Paese può fare per te, chiediti cosa puoi fare tu per il tuo Paese”. E’ con la sua energia vitale che Milano rievoca la filosofia del presidente Kennedy a colui che non contiene la voglia di dare quantocittà riceve. Di giorno è un ingegnere visionario e imprenditore di successo che ha cambiato il panorama delle telecomunicazioni in Italia, e di sera, da dieciormai, fonde arte, scienza, impresa, cultura per un futuro migliore. E’, con il suo "”, un’occasione di incontro tra persone e mondi diversi per generare nuove idee e amicizie. In occasione del decennale del suosi racconta tra ricordi e considerazioni. Uno spazio neutro in cui mondi diversi si uniscono, le persone si incontrano per raccontarsi cose belle, le più diverse, dando vita a nuove idee, progetti culturali e amicizie.