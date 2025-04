Panorama.it - Arriva la primavera, dimentica il fondotinta con le nuove creme colorate SPF

La ricerca di una pelle radiosa e naturale ha trasformato il concetto stesso di base viso, portando all’evoluzione di prodotti che coniugano make-up e skincare in un unico gesto. Tra le innovazioni più apprezzate degli ultimi anni emergonocon SPF, formule leggere e impalpabili che uniformano l’incarnato senza l’effetto coprente del, donando alla pelle un aspetto luminoso e sano. Pensati per chi desidera un risultato naturale, questi trattamenti ibridi fondono pigmenti sottilissimi con ingredienti idratanti e protettivi, offrendo un’alternativa sofisticata alla base tradizionale, perfetta per ogni stagione.Nate dall’esigenza di semplificare la routine di bellezza senza rinunciare alla cura della pelle, la loro texture fluida e fresca si fonde con la pelle, correggendo delicatamente discromie e imperfezioni, senza stratificarsi o segnare i tratti del viso.