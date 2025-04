Ilfattoquotidiano.it - Arriva in Italia Apple Intelligence: ecco le novità principali e come cambia l’iPhone con iOS 18.4

Ci sono voluti quasi dieci mesi, ma l’attesa è finita:in. Con un focus su privacy e sicurezza,promette così un assistente capace di imparare dalle abitudini dell’utente e migliorare l’esperienza d’uso di iPhone, iPad e Mac. La vera rivoluzione? Il modo in cui gestisce i dati:ha scelto un modello “on device”, limitando al minimo l’invio di informazioni ai server. Per le operazioni più complesse c’è Private Cloud Compute, una rete di server sicuri con chip proprietari, ispezionabili da esperti indipendenti.L’accesso adcon iOS 18.4, iPadOS 18.4 e macOS Sequoia 15.4. Siri ora gestisce la posta elettronica, riassume notifiche, traduce testi e aiuta con la scrittura, grazie a strumenti integrati in Mail, Messaggi, Note e altre app.