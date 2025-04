Calciomercato.it - Arnautovic, Taremi e ribaltone Inter: 70 milioni per l’intreccio con la Juventus

Leggi su Calciomercato.it

La prossima estate potrebbero esserci diverse novità nell’attacco nerazzurro: sfida lanciata alla rivale JuveAltro gol pesante. Markoci ha preso gusto e ha cambiato marcia dopo le difficoltà palesate nella prima parte di stagione. L’austriaco ha sbloccato la gara contro l’Udinese nell’ultimo match di campionato, mettendo a referto il 6° centro in tutte le competizioni.Marko(LaPresse) – Calciomercato.itDopo le reti con Fiorentina, Monza e Lazio (in Coppa Italia),ha piazzato la zampata anche nella sfida di domenica a San Siro contro i friulani, determinante insieme al raddoppio di Frattesi per conquistare tre punti preziosissimi per l’nel duello scudetto con il Napoli. Dalle critiche a uomo in più per la causa nerazzurra, con la parabola dell’ex Bologna che fa felice soprattutto Simone Inzaghi.