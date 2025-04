Internews24.com - Arnautovic Inter, il futuro è ancora tutto da scrivere! Inzaghi lo coccola e manda un chiaro messaggio per l’anno prossimo

Leggi su Internews24.com

di Redazione, ildalounper. Le parole del mister in conferenzaCosi Simone, in conferenza stampa, ha parlato deldi Markoall’.SE PUÒ ESSERCI UN COLPO DI SCENA FINALE SULDIDOPO GLI ULTIMI MESI POSITIVI? – «Per quanto riguarda quello che succederà non so dirvelo. Sapete la fiducia e la stima che ho in Marko, è un giocatore che ho voluto fortemente qua. Un giocatore di qualità che ha dato tantissimo. Dicevate che aveva avuto qualche problemino, che non aveva fatto la sua media di gol che aveva al Bologna, ma chiaramente non aveva giocato come aveva giocato al Bologna. In questo momento in cui c’è stato bisogno ha dato un grandissimo apporto e speriamo possa darlo da qui alla fine.