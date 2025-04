Arma alla nuca mente soccorre una donna

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.44 Un medico, intervenuto in una casa di Torino perre un'anziana, si è trovato una pistola puntatatesta: "Se non salvi mia madre ti ammazzo", gli ha detto il figlio dell'83enne. A raccontare il fatto è il sito web del quotidiano torinese La Stampa. L'anziana soffre di cuore e per questo era stato chiamato il 118. Le minacce, mentre il medico del team effettuava le manovre di rianimazione. Il sindacato Nursind denuncia: ancora disattese le norme in materia di sicurezza".