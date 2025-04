It.insideover.com - Argentina: per calciatori e tifosi le isole Falkland sono e restano le Malvinas

Leggi su It.insideover.com

“Lestate,e saranno argentine”. È questo il messaggio che numerosi club di calcio hanno portato in campo nel turno dei campionati del 29 e 30 marzo in, a pochi giorni dalla ricorrenza del 43° anniversario dello scoppio della disastrosa guerra contro il Regno Unito.Il conflitto era iniziato il 2 aprile 1982, protraendosi fino al 14 giugno dello stesso anno e chiudendosi con una pesante sconfitta, costata 649 morti, 1.068 feriti e 11.313 prigionieri. La scelta di attaccare il Regno Unito e riprendere il controllo dell’arcipelago era stata presa dalla giunta militare guidata dal generale Leopoldo Galtieri, principalmente per ragioni di politica interna: il regime stava attraversando una forte crisi di consenso a causa della grave situazione economica del Paese, e sperava in questo modo di scongiurare una rivolta facendo leva sul forte sentimento nazionalista della popolazione.