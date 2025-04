Quotidiano.net - Aprile e i riti scaramantici: superstizioni e tradizioni del mese

Leggi su Quotidiano.net

di transizione fra l’inverno, sempre più lontano, e la primavera che si afferma: si apre un tempo nuovo, l’inizio di una stagione ricca di promesse ma anche di imprevisti. La natura ambivalente di questo periodo potrebbe aver contribuito ai numerosidel. In un mondo governato dai cicli stagionali e dall’agricoltura il tempo costituiva un’incognita densa di incertezza. La cultura contadina, profondamente legata al ritmo delle stagioni, ha interpretato ildicome un tempo da maneggiare con attenzione, da osservare nei suoi segni e da accompagnare con gesti propiziatori. L’origine delleprimaverili In tutto il mondo rurale i periodi di cambiamento erano ritenuti particolarmente delicati. Nella visione tradizionale, ogni passaggio di stagione rappresentava un momento potenzialmente “pericoloso”, in cui le forze della natura, ancora instabili, erano in grado di condizionare l’esito dell’intero anno agricolo.