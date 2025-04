Aprile bianco, neve a Capracotta, nell’alto Molise – Il video

Leggi su Open.online

L’ondata di maltempo che ha colpito il Sud Italia continua. Ilmostra la località di, tutta innevata. Oltre ai tanti fiocchi di, si sente anche un forte vento. Le previsioni di oggi e domani secondo Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, confermano un calo delle temperature nel centro-sud Italia per via della discesa di un nucleo polare dalla Svezia. Da giovedì il meteo sarà decisamente migliore su quasi tutto il paese. «Le temperature – afferma – crolleranno di 6-7 gradi, facendo scivolare gran parte d’Italia ben sotto le medie del periodo. A Roma sono previsti 13-14 gradi di giorno, almeno 5°C in meno del normale. Nelle ore più fredde la Capitale crollerà fino a 3-4°C con una temperatura percepita sottozero a causa dei venti gelidi da nord-est».