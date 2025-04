Quotidiano.net - Approvata in commissione Bilancio la risoluzione di maggioranza sul nuovo Def

Leggi su Quotidiano.net

Via libera inalla Camera alladisulDef. Laè statacon i voti dellae l'astensione di Azione. Voto contrario delle opposizioni, che avevano presentato un emendamento - poi bocciato - per chiedere tra l'altro l'inserimento di una programmazione su tre anni. Laimpegna il governo a fornire nelDef, atteso alle Camere entro il 10 aprile, i progressi sul Psb e le "previsioni tendenziali a legislazione vigente, riferite all'orizzonte 2025-2027, del quadro macroeconomico, dei flussi di entrata e di uscita del conto economico delle amministrazioni pubbliche e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche, articolate per sottosettori, e le medesime informazioni relative all'anno 2028".