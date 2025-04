Quifinanza.it - Apple Intelligence in Italia, l’AI su iPhone delude gli utenti

Leggi su Quifinanza.it

A partire dal 1 aprile 2025ha reso disponibile il proprio sistema di funzionalità di intelligenza artificiale, integrato con i sistemi operativi dei suoi dispositivi, anche inno, oltre che in francese, tedesco, portoghese brasiliano, spagnolo, giapponese, coreano e cinese semplificato, oltre che nelle varianti di inglese per Singapore e India.Le nuove funzionalità saranno disponibili sia per i dispositivi mobili,e iPad, sia per i computer. Sarà però necessario aggiornare i sistemi operativi alle ultime versioni, rispettivamente iOS 18.4, iPadOS 18.4 e macOS Sequoia 15.4. Per glieuropei sarà la prima volta in cui interagiranno con i nuovi sistemi, dopo quasi 10 mesi dalla presentazioneLe nuove funzionalità diintegra diverse funzionalità di intelligenza artificiale direttamente all’interno delle applicazioni comunemente diffuse sui sistemi operativi:sarà possibile rivedere e riassumere testi in tutti i programmi che consentono la scrittura, incluse le app Mail, Messaggi, Note, Pages e quelle di terze parti;l’app Foto permetterà di rimuovere elementi dallo sfondo delle immagini con un nuovo sistema automatizzato;Siri, l’assistente vocale di, sarà integrato con ChatGPT;la nuova app Image Playground consentirà di creare immagini e animazioni anche in 3D;Messaggi e Mail saranno in grado di organizzare le conversazioni in funzione della priorità;l’intelligenza visiva permetterà di inquadrare attraverso la fotocamera testi scritti anche in altre lingue per tradurli.