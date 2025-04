Quicomo.it - App in tilt e abbonati nel panico: bufera su ASF Autolinee per il disservizio digitale

Mattinate di ansia e disagi per centinaia di utenti del servizio di trasporto pubblico comasco. È caos tra studenti e pendolari che in questi giorni si sono ritrovati con l’app Arriva MyPay in panne, impossibilitati a mostrare l’abbonamentoe, in molti casi, costretti a correre all’alba.