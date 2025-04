Quotidiano.net - Antonio Tajani: "I dazi danneggiano tutti, serve una soluzione UE per le imprese italiane"

"Non dobbiamo piegare la testa, ma neanche essere antiamericani. Bisogna trovare unache permetta a tutte ledi non subire danni. Inon fanno bene a nessuno. Non possiamo trattare a livello nazionale". Lo ha detto il ministro degli Esteri. "L'Italia non può fare da sé, è competenza Ue. Può esserci dialogo su altre questioni. Possiamo avere una politica commerciale nazionale, ma ili fa l'Europa", ha aggiunto.