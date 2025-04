Antonio Tajani ammette | Senza Stati uniti non siamo in grado di difendere né l’Europa né l’Ucraina il resto sono chiacchiere

Leggi su Open.online

È rispondendo alle domande dopo la prima relazione sul proseguimento delle missioni internazionali, che il ministro degli Esteri,dice in modo particolarmente esplicito quello che è stato il sottinteso di queste settimane di crescenti tensioni tra Europa e: «Non pospensare di garantire la sicurezza delse non c’è una collaborazione con glid’America, tutto ilè velleitarismo». La frase messa così è talmente grave che la parlamentare del Pd, Lia Quartapelle, tra quelle da sempre più nette nel sostenere la necessità del sostegno alchiede di ripetere. E il ministro non ha difficoltà: «Con gli strumenti che abbiamo oggi – ribadisce – nonindinéné. Oggi la situazione è questa, poi certo bisogna investire di più, io sostengo il lavoro della presidente del Consiglio che ha dato parere favorevole alle proposte dell’Unione europea.