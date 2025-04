Secoloditalia.it - Antonio Iannone nuovo sottosegretario a Infrastrutture e Trasporti: Mattarella firma la nomina

Il presidente della Repubblica Sergiohato ieri il decreto dial ministero delledel senatore di FdI,. La notizia è stata comunicata nell’Aula della Camera dalla presidente di turno Anna Ascani. «Comunico che in data di ieri il presidente del Consiglio dei ministri ha inviato al presidente della Camera la seguente lettera: “Gentile presidente, la informo che il Presidente della Repubblica su mia proposta, di concerto con il ministro dellee dei, con decreto in data 31 marzo 2025 hatodi Stato per lee iil senatore, cordiali saluti, Giorgia Meloni”», ha detto Ascani.allee aiCongratulazioni e auguri di buon lavoro sono arrivati ada tutto il partito e da esponenti della maggioranza.