Metropolitanmagazine.it - Antonio Alberto Moretti, chi è il marito di Rosanna Vaudetti

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Nella vita dia occupare un posto in primo piano c’è stato il, legato all’annunciatrice Rai per tutta una vita, dal loro amore sono nati anche due figli. Attiva come signorina buonasera dagli studi Rai di Torino dal 1961 al 1965, poi venne trasferita in quelli di Milano, in cui rimase fino al 1969, anno in cui si spostò definitivamente alla sede Rai di Roma fino al 1998 anno nel quale durante un intervento a Carramba Che Fortuna annuncia di ritirarsi dalla professione dopo 37 anni di carriera. Nella vita sentimentale dell’amatisimo volto tv, seconda annunciatrice Rai più longeva dopo Nicoletta Orsomando un grande amore, quello con il regista. Sulla proposta di matrimonio aveva raccontato in diverse interviste: “ha chiesto di sposarmi mentre eravamo in macchina, intenti a chiacchierare.