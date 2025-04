Tpi.it - Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 1 aprile 2025 | Trono Classico e Over

Uomini e Donne oggi, 1 aprile 2025: le anticipazioni del Trono Classico e Over

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, martedì 1 aprile, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono Classico e Over sono accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Secondo le anticipazioni presenti online, oggi andrà in onda la prima parte della puntata registrata lo scorso 23 marzo. E protagonista, molto probabilmente, sarà Gianmarco Steri. Il tronista romano, ex corteggiatore di Martina De Ioannon, ha deciso di dare un ultimatum alle sue tre ragazze e ha avvisato che potrebbe anche non scegliere se loro continueranno a reagire così, in modo esagerato e senza motivo. Gianmarco, poi, ha organizzato un'esterna per Cristina Ferrara, che aveva lasciato lo studio, ma lei ha deciso di non presentarsi e ha spiegato che è stata una reazione dettata dal fatto che non vuole essere presa in giro.