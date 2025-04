Tutto.tv - Anticipazioni Uomini e Donne: Gianmarco vicino alla scelta, Sabrina bidonata

Ledirelativeregistrazione del 31 marzo rivelano cheSteri ha preso una posizione bel precisa con le sue corteggiatrici, ragion per cui pare sia davvero molto. Al Trono Over, invece, non sono mancati confronti e delusioni, soprattutto per la damaZago.Trono Classico didella registrazione del 31 marzo:prende una posizioneAi colpi di scena non mancano di certo. Stando a quanto emerso dalledella scorsa registrazione, che sono state riportate da Lorenzo Pugnaloni, pare cheSteri sia prossimo. Il ragazzo, dopo quanto accaduto nella registrazione del 30 marzo, ha deciso di non avere alcun confronto con le due corteggiatrici che erano uscite dallo studio per parlargli, ovvero, Cristina e Francesca.