Zon.it - Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 1 Aprile 2025

Leggi su Zon.it

: una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladi, 1Thomas difende strenuamente la sua relazione con Hope e non intende rinunciarvi, nonostante la Logan sia stata piuttosto chiara con lui. La ragazza non vuole un rapporto serio e non ha alcuna intenzione di fare coppia fissa né con lui né con altri. Taylor è molto preoccupata di come potrebbero mettersi le cose per suo figlio e teme che la figlia di Brooke non sarà mai in grado di dare a suo figlio quello che lui cerca e desidera, da tempo, da lei. La dottoressa continua a spronare il ragazzo a non lasciarsi trascinare dalla giovane designer e a non ricadere in vecchie e pericolose ossessioni.