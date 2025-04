Panorama.it - Ansia e depressione: se fosse (anche) colpa dell’intestino?

I batteri presenti nel nostro intestino potrebbero avere un ruolonello sviluppare malattie come lae l’, soprattutto in determinate categorie di pazienti. Un nuovo studio finanziato da Fondazione Humanitas per la Ricerca ETS apre scenari inesplorati su quanto il microbiota (così viene definita la “popolazione” di microrganismi) possa influenzare la nostra mente: la ricercatrice che se ne occupa è Sara Carloni, milanese di 38 anni e Assistant professor di Microbiologia a Humanitas University. «Se riusciamo a conservare il microbiota in “equilibrio”, ne trae vantaggio tutto l’organismo. Ormai è chiaro il rapporto che intercorre tra questa popolazione intestinale e il cervello» spiega Carloni. Abbiamo visto che determinati malati, come chi soffre di colite ulcerosa o morbo di Crohn, tendono a soffriredi, disturbi finora considerati solo di origine psicologica.