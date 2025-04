Movieplayer.it - Annunciata The Musk, la serie tv su Elon Musk tutta italiana. Protagonista sarà Corrado Guzzanti

Leggi su Movieplayer.it

Si chiamerà The, con chiaro riferimento al film con Jim Carrey, ela nuova commedia satirica, in 8 episodi, scritta e interpretata da. Al suo fianco il team dietro al successo di Boris. L'annuncio è di quelli inattesi quanto sensazionali:, la sua vita e la sua carriera, diventeranno materiale per unatv. Il progetto, tutto italiano,una commedia satirica in 8 episodi con und'eccezione: a vestire i panni del magnate sudafricano ci. Dopo le esperienze seriali con Boris, la sua Dov'è Mario?, più di recente ne I delitti del BarLume,torna alla satira politica e scrive il nuovo soggetto insieme a due nomi amatissimi della serialità nostrana, Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, la cui scrittura il pubblico ha imparato ad amare soprattutto grazie .