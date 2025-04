Ilnapolista.it - Anguissa lo stacanovista: ha deciso di allenarsi anche nel giorno di riposo del Napoli (Gazzetta)

Leggi su Ilnapolista.it

Frank Zambohadi rinunciare aldiconcesso ai calciatori deldopo il match contro il Milan.si è allenatoneldidelSecondo quanto riportato dalladello Sport:Mentre i compagni se ne stanno meritatamente ad oziare, aspettando che si ricominci con il Bologna in testa,se ne va a fare un giretto a Castel Volturno, per sottoporsi a qualche trattamento, per fare un po’ di terapia, pere tornare ciò che è stato. E’ un campionato di otto partite, bisogna darci dentro, prendersi ciò che possibile e magari pure l’impossibile e Frank, un’istituzione, non si risparmia: s’era fermato a Como, nella giornata in cui non avrebbe dovuto giocare per evitare cartellini gialli che gli negassero l’Inter e invece rimediò un problema al “maledetto” soleo.