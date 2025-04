361magazine.com - Andrea Foriglio: la “cervicale da smartphone” diventerà il male del ventunesimo secolo

e la sindrome del “Text Neck”, o “Sindrome del collo da” Negli ultimi anni, con la diffusione capillare di, tablet e altri dispositivi digitali, è emerso un nuovo disturbo muscolo-scheletrico che affligge un numero sempre maggiore di persone: la sindrome del “Text Neck”, o “Sindrome del collo da”. Questo problema, spesso sottovalutato, deriva da posture scorrette mantenute per periodi prolungati, con un impatto significativo sulla salute. Come insorge la Sindrome del Text Neck?La sindrome del Text Neck nasce dall’uso eccessivo di dispositivi mobili in posizioni che portano a una flessione prolungata del capo. Normalmente, la testa di un adulto pesa circa 4-6 kg, ma quando viene inclinata in avanti di 15 gradi, il peso percepito dalla colonnaaumenta fino a 12 kg; a 30 gradi diventa 18 kg, a 45 gradi 22 kg, e a 60 gradi raggiunge i 27 kg.