Ilrestodelcarlino.it - Ancona, folla e sold out per l’Amerigo Vespucci in porto

, 1 aprile 2025 – Amerigoinad, al molo Clementino, con file di visitatori eout delle prenotazioni, già al primo giorno di visite. La nave scuola della Marina Militare resterà inanche domani, 2 aprile, e già stamattina, nonostante il vento e la pioggia, ha attirato tanti curiosi e appassionati, ma soprattutto tante scolaresche che hanno raggiunto ilantico in scuolabus ma anche con lunghe camminate attraversando ildorico. Tanta gente ad ammirare da fuori ma anche dall’interno il veliero considerato il più bello del mondo: dopo il successo del Tour Mondiale che in venti mesi di navigazione l’ha portata a raggiungere 35 porti nei cinque continenti percorrendo oltre 46.000 miglia, la nave più antica della Marina Militare italiana è ora impegnata nel Tour Mediterraneo che toccherà complessivamente diciassette tappe e si concluderà a Genova il prossimo 10 giugno, in occasione delle celebrazioni della Giornata della Marina Militare.