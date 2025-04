Ilrestodelcarlino.it - Ancona città marinara: grandi storie in miniatura

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Le storiche tradizioni marinare delladi, la splendida realtà giovanile animata da voglia di conoscere e sapere, l’importanza della formazione per il futuro professionale sul mare, la gratitudine alla Marina Militare Italiana e a tutte le forze armate per quello che fanno quotidianamente e il pieno apprezzamento per l’iniziativa al Gruppo Anmi die alla dirigente scolastica sono stati sottolineati nell’aula magna dell’IIS Volterra Elia sede Nautico-Aeronautico nel corso della presentazione della mostra espositiva dei modelli in