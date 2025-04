Ilfattoquotidiano.it - Anche un uomo di scienza può mentire di fronte alla verità. Da medico ho fatto la cosa giusta?

di Angelo BiancoPuò undidella? Io lo chiamavo semplicemente prof” e lui, invece, a me, “bello”. È così che mi salutava quando andavo a casa sua, a visitarlo, o quando iniziava a scrivermi, quando aveva fretta da farmi vedere le sue ultime analisi, la sua ennesima TAC di controllo e poi chiedermi “ne pensi, sto vincendo la gara?”. È stata la sua domanda di sempre e io, sempre, non ho mai saputo rispondergli e mai dirglielo che no, non ci sarebbe mai stata gara e, sempre, invece, a dirmi “ma sto facendo la?”.Ci siamo conosciuti quando il mondo gli era appena crollato addosso.Era in viaggio per una vacanza, andavano a sud, nella mia Calabria, nella sua Cirò, è estate.Ha mal di pancia da poco dopo la partenza, il dolore aumenta con i chilometri e sono ancora tanti da fare ma è la loro vacanza, non molla, prende un Aulin.